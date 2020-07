MotoGP, Marquez: operazione all'omero ok, salta solo un GP e torna a Brno?

Perfettamente riuscita l'operazione a Marc Marquez, operato all Clinica Universitaria Daxeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir. È stata inserita una placca, che ha ridotto le fratture subite all’omero del braccio destro a causa della caduta in gara domenica scorsa a Jerez. Il nervo radiale, che preoccupava, è integro. Il che dovrebbe ridurre i tempi di recupero. Ora si tratta di vedere la funzionalità dell’omero. Con il nervo radiale a posto non è escluso, dopo che salterà il secondo GP di Jerez (denominato di Andalusia), che il campione del Mondo possa tornare in pista per il gran premio della Repubblica Ceca, a Brno, il 7 di agosto.