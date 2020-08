MotoGP, Misano riapre le porte: 10 mila spettatori per i due GP

Misano riapre (parzialmente le porte) per i due GP del 13 e 20 settembre. Diecimila persone al giorno potranno assistere al doppio GP sul circuito Marco Simoncelli, come deciso dall'ordinanza del presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, con cui si è derogato al numero massimo di mille spettatori previsti per impianti all'aperto. Ai presenti sulle tribune si aggiungeranno altre 3 mila persone legate all'organizzazione e assistenza ai team. Il circuito ha una capienza omologata per circa 110 mila persone, delle quali oltre 40 mila in tribuna e l'anno scorso totalizzò circa 160 mila presenza complessive nel weekend.