MotoGP, Rossi: "Nel 2021 in Petronas? Non andrò per dire 'ciao'"

Valentino Rossi ha parlato al sito ufficiale della MotoGP sulla possibilità di continuare con la Petronas nel 2021, una volta detto addio a fine anno alla Yamaha“Una cosa è certa, se vado in Petronas non lo farò per dire ‘ciao’ ai miei tifosi. Piuttosto mi fermo”. La decisione ancora non è arrivata, ma Valentino Rossi ha chiara la sua intenzione se approdasse nel team malese per il 2021 e lo conferma al sito ufficiale della MotoGP: “È una squadra giovane, ma al suo interno ci sono molte persone che conosco e per me tutto ciò è un’opzione molto buona - spiega il Dottore -. Ora devo solo decidere. Ma già so che se andrò sarò in un team di primo livello, Petronas lo ha dimostrato anno scorso con Quartararo e Morbidelli”. “Il mio piano quest’anno era cambiare qualcosa nel team e aspettare l’estate per capire il mio livello di competitività rispetto al 2019, che per me è un aspetto cruciale - prosegue il pilota di Tavullia -. Ma sfortuna vuole che debba decidere senza poter correre. In sostanza, devo capire se dentro di me ho abbastanza forza e motivazione”.