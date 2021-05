MotoGP, Valentino Rossi-Ducati si fa: il Dottore ha deciso

MotoGP, Valentino Rossi torna in Ducati con il Team VR46

Sembra sempre più probabile l'accordo tra Valentino Rossi, storico pilota e campione di MotoGP, e Ducati, la casa di Bologna, precisamente di Borgo Panigale. Il nuovo Team VR46, in griglia in MotoGP a partire dal 2022, ha a disposizione la Desmosedici per i suoi piloti, che ancora non sono stati ufficialmente scelti. I più papabili però sembrano essere Luca Marina e Marco Bezzecchi. Il team del pilota marchigiano nasce in partnership con la Tanal Entertainment Sport&Media e sarà sponsorizzata dalla compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita. La squadra di Valentino prenderà il posto del team Avintia, dove attualmente corrono Marini e Bastianini.