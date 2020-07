MotoGP, viti e muscoli: ecco il braccio di Marquez dopo l'operazione all'omero

Il troppo dolore non gli ha permesso di correre il GP bis di Jerez. Ma la scelta di Marc Marquez è stata sicuramente saggia: le condizioni del suo omero destro sono perfettamente chiare nella foto dell'ecografia che l'otto volte campione del mondo ha caricato su Instagram. Dodici viti e una placca. Non poche. Ora i piani del pilota di Cervera sono quelli di lavorare duramente alla riabilitazione per tornare in azione nel GP di Brno, il terzo appuntamento del Mondiale 2020 fissato fra due domeniche (il 9 agosto).