Mourinho, ecco la proposta indecente per lasciare la Roma a fine campionato

Mourinho, Arabia Saudita tenta lo Special One e vuole portarlo via alla Roma

José Mourinho tentato da un'offerta da mille e una notte: 120 milioni di euro per due anni - 60 più 60 - arrivata dagli alti vertici dell’Arabia Saudita per allenare la Nazionale (che ha fatto un onorevole Mondiale in Qatar battendo a sorpresa l'Argentina di Messi nel match d'esordio) oppure un club: l’Al-Nassr - squadra di Cristiano Ronaldo che a fine stagione probabilmente perderà l’ex romanista Rudi Garcia - o l'Al-Ahli, in questo momento in testa al campionato di seconda divisione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Stando a queste indiscrezioni Mourinho si sarebbe già confrontato con lo staff, dal fido Nuno Santos in giù, trovando opinioni differenti sulla proposta indecente arrivata dall'Arabia Saudita. Dal punto di vista dei collaboratori uno stipendio dal bollino arabo può essere il contratto della vita. Dibattito aperto anche se Lo Special One vorrebbe restare alla Roma e attende il confronto con Ryan Friedkin prima di prendere ogni decisione. Mourinho negli ultimi mesi ha detto no anche alle panchine di Brasile (che sogna Carlo Ancelotti) e Portogallo, e a quella del West Ham.

Arabia Saudita: dopo Ronaldo, offerta choc a Messi

Non solo Cristiano Ronaldo (preso) e Mourinho (corteggiato). In Arabia Saudita pensano in grande, puntano a ospitare il Mondiale di calcio 2030 e stanno tentando anche Lionel Messi: l'Al-Hilal vuole la Pulce e secondo Olè, è stata spedita una proposta monstre per far vacillare il fuoriclasse argentino: si parla di 400 milioni di euro annui. La Pulce a fine stagione lascerà il Psg e finora è sembrato orientato a tornare al Barcellona, ma la quadra economica con il club blaugrana non è semplice da trovare

