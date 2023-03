Georgina Rodriguez-Ronaldo, la confessione: il luogo più strano dove lo hanno fatto...

Georgina Rodriguez e Ronaldo, il luogo più strano dove hanno fatto l'amore

Georgina Rodriguez sempre più star anche in tv (e streaming). La compagna di Cristiano Ronaldo conquista il cuore dei fans con la docuserie targata Netflix 'Soy Georgina' che in queste settimane sta proponendo la seconda stagione. Lady CR7 ha mostrato al pubblico la casa di Madrid: una villa spettacolare tra piscine, camere lussuose e una spa da sogno.

Nel corso di una conversazione con alcuni amici durante la docuserie, Georgina Rodriguez ha rivelato un luogo insolito in cui avrebbe avuto dei rapporti intimi con l'ex fuoriclasse di Real Madrid e Juventus (attualmente Cristiano Ronaldo gioca con Al-Nassr in Arabia Saudita).

L'influencer e modella ha raccontato com'è nata la cosa: dopo aver fatto un tatuaggio, non poteva bagnarsi le braccia, così il 5 volte Pallone d'Oro le avrebbe chiesto di andare alla spa. "Cris mi ha detto di andare in spa. Quindi ci siamo andati. Ero super graffiata e la prima volta che sono entrata nella vasca idromassaggio sono entrata con le braccia alzate così"

"Avreste potuto farlo a letto e non in spa", gli ha detto Iván García, collaboratore televisivo di Telecinco. "No, l'abbiamo fatto lì..." ha risposto la compagna di Cristiano Ronaldo senza finire la frase ma lasciando capire.... «Avete fatto l'amore alle terme?» ha chiesto immediatamente la sorella Ivana. Un mezzo sorriso di Georgina ha confermato la cosa.

Ronaldo, super-car: Bugatti Centodieci da 8 milioni per CR7

Il garage di Cristiano Ronaldo si arricchisce di un nuovo gioiello: l'attaccante portoghese ha preso una "Bugatti Centodieci" bianca con interni personalizzati rossi che va ad aggiungersi alla collezione da sogno di fuoriserie. CR7 è stato pizzicato in strada mentre saliva a bordo del bolide da oltre 8 milioni di euro con Georgina Rodriguez.

Bugatti Centodieci, la macchina (Hypercar) di Cristiano Ronaldo

La Bugatti Centodieci - ultimo gioiello entrato nella scuderia di Cristiano Ronaldo è una Hypercar (ossia supercar con elevati livelli di potenza, prodotta in tiratura limitata e con prezzi molto superiori a quelli delle sportive) presentata nel 2022 a Pebble Beach, è un omaggio alla "EB110" degli anni '90 e può toccare i 380 km/h di velocità massima con un motore W16 da 8,0 litri capace di erogare una potenza impressionante di 1600 CV.