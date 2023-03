Georgina Rodriguez? Lady CR7 ha una sosia. 'Sensualità da Pallone d'Oro'. FOTO

Georgina Rodriguez ha una sosia: Mya Mills, la Wag che fa gol su Web e nella moda

Georgina Rodriguez ha una sosia? La compagna di Cristiano Ronaldo ha mix di classe e bellezza che la rende unica unica e famosa in tutto il mondo. In questi mesi ha seguito CR7 nella sua avventura in Arabia Saudita all'Al-Nassr (nell'ultimo weekend l'ex stella di Juventus e Real Madrid è stato protagonista: gol su punizione, poi ha ceduto a un compagno il rigore decisivo nella vittoria 2-1 sull'Abha) e continua ad aggiornare i suoi milioni e milioni di fans (47,1 mln su Instagram) con foto e video dei suoi impegni lavorativi e quotidiani (in primis quella foto con scollatura generosa pre-shooting). Ma in queste ore è spuntata una sosia della bellissima Georgina Rodriguez: Mya Mills. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Georgina Rodriguez (Lapresse)



Chi è la sosia di Georgina Rodriguez: Mya Mills, modella e fidanzata con un calciatore della Premier League

La sosia di Georgina Rodriguez è Mya Mills. La giovane modella (classe 2001) anche lei è legata come lady CR7 al mondo del calcio. Infatti è fidanzata con il 27enne Said Benrahma, che, non sarà fuoriclasse da Pallone d'Oro come Cristiano Ronaldo, ma è comunque ottimo giocatore della Premier League inglese (trequartista del West Ham Utd: dribbling, assist e senso del gol nel suo bagaglio) e della nazionale algerina. Mya Mills è nata nel Regno Unito e, come si diceva, lavora nel settore della moda collaborando con diversi brand di livello (come FashionNova, Loung Underwear e Oh Polly).

Mya Mills (Instagram myamills)



In passato La modella e influencer (quasi 650mila follower) è stata al centro delle gossip per la sua relazione con il rapper Digga D. Nel 2021 si sono separati e da un anno circa il suo cuore batte per il calciatore Said Benrahma.