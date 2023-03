Georgina Rodriguez pre-shooting: lady Ronaldo scollatura da mille e una notte!

Georgina Rodoriguez gol dall'Arabia: scollatura provocante per la compagna di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo manca tanto ai tifosi calcistici europei, ma anche la bellissima Georgina Rodriguez è rimpianta nel Vecchio Continente.

La coppia, come noto, si è trasferita in Arabia Saudita visto che CR7 è stato ingaggiato dall'Al-Nassr (e l'Al Hilal è pronto a un'offerta da mille e una notte - attorno i 220 milioni - per portare Messi a sfidarlo, ricordando i Classici Real Madrid-Barcellona) dopo i Mondiali di calcio giocati in Qatar a fine 2022 e il divorzio con il Manchester United.

Per fortuna i social tengono vicini CR7 e la sua compagna, tra foto, post e video. Ad esempio, Georgina Rodriguez (che dal 24 marzo tornerà su Netflix con la sua docu-serie 'Soy Georgina') ha postato qualche scatto prima di uno shooting fotografico: vestito rosso fuego, foluard di seta e scollatura decisamente provocante per lady CR7 che appare splendidamente diva più che mai... GUARDA LA GALLERY

