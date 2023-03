Dybala, video bollente della suocera Catherine. E quella frase su Wanda Nara..

Dybala, la suocera Catherine Fulop e il video sul caldo rovente in Argentina

In Sudamerica fa molto caldo. Catherine Fulop, mamma di Oriana Sabatini e suocera del fuoriclasse della Roma, Paulo Dybala, ci scherza su con un video social divertentissimo. "Team inverno o estate? Quaranta gradi calore pazzesco", scrive nel post dove ironizza sulle temperature roventi di questi giorni.

Dybala, Catherine Fulop e la frase su Wanda Nara...

"All'estate preferisco l'inverno, mi piace il freddo. Tutti vorremmo una casa sulla spiaggia ed essere come Wanda Nara ma non siamo così" le parole di Catherine Fulop che oltreoceano è famosissima. A 58 anni è bella più che mai ("Veramente va per i 60 anni?" scrive un follower ammirato dal suo fascino che sconfigge il tempo) - è stata in passato Miss Venezuela.

Modella e volto noto in tv dove ha recitato in diversi programmi tv-soap opera, la suocera di Paulo Dybala è sposata con Osvaldo Sabatini, fratello della leggenda e icona del tennis mondiale Gabriela Sabatini (vincitrice di uno Us Open e rivale di Steffi Graf tra gli anni 80 e l'inizio dei 90).

