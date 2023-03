Kinsey Wolanski, dall'invasione Champions a OnlyFans e pilota professionista!

Kinsey Wolanski, la tifosa dell'invasione nella finale di Champions League

Il nome di Kinsey Wolanski è entrato nella storia della Champions League: le immagini della sua invasione di campo nella finale tra Liverpool e Tottenham nel 2019 (giocata al Wands Metropolitano di Madrid) fecero il giro del mondo. La modella americana entrò sul terreno di gioco con un body nero e iniziò a correre fino a quando gli steward non la presero e le sventolarono un ideale cartellino rosso portandola fuori. Un colpo di scena, nel bel mezzo della partita, studiato a tavolino assieme al suo fidanzato dell'epoca Vitaly Zdorovetskiy (che a sua volta è stato protagonista di un'invasione di campo ai Mondiali di Qatar 2022, la seconda in una World Cup di calcio per lui).

Kinsey Wolanski, dalla Champions League a OnlyFans e pilota di elicotteri

Ma oggi la 26enne Kinsey Wolanski cosa fa? Oltre a essere influencer su Ig (dove ha 3,6 milioni di fans), a gennaio ha aperto una pagina Onlyfans (la bio della pagina recita: "Life is living, so why not?" ossia "La vita è vivere, quindi perchè no?"). Ma, soprattutto, è diventata pilota di elicotteri, come ha mostrato lei stessa sui suoi social network con tanto di video mentre vola alta nei cieli.

"Ottenere la mia licenza di pilota è stata una delle cose più impegnative ma gratificanti che abbia mai fatto", ha raccontato in un video il testo che ha condiviso su TikTok (e in meno di 10 giorni ha accumulato più di 200.000 visualizzazioni). Non solo. Kinsey Wolanski ha anche studiato da agente immobiliare e investito in quel settore.

Leggi anche

Tori Hubbard va in gol: amore con il gioiello della Roma di Mourinho!