Tori Hubbard va in gol: amore con il gioiello della Roma di Mourinho!

Cristian Volpato e Tori Hubbard: amore giallorosso. Gossip

Tori Hubbard e Cristian Volpato? La ventunenne modella e tiktoker, originaria di Miami sembra che abbia conquistato il cuore del 19enne gioiello di Roma (quest'anno gol decisivo in zona Cesarini e assist nella vittoria della squadra di Mourinho al Bentegodi di Verona in ottobre) e Nazionale italiana (Under 20 e Under 21). Amore in corso dunque? Conferme ufficiali non ce ne sono, ma qualche indizio rivelatore sì.

Cristian Volpato e Tori Hubbard, gli indizi social sul loro amore. Gossip

Oltre ai commenti sui social di Cristian Volpato sotto le foto di Tori Hubbard, c'è una recente foto della ragazza con la maglia dell'attaccante giallorosso allo Stadio Olimpico nel corso di Roma-Verona. Non solo. La didascalia recita: "Qui solo per vederti vincere" (Only here to see you win).

E il numero 62 della Roma ha commentato con un paio di emoticon piene di cuoricini, poi l'ha repostata nelle storie su Instagram. Tori Hubbard poi ha creato una cartella social in evidenza sul suo profilo chiamata Italy. E in una foto su Instagram risalente al 24 febbraio con la didascalia: "Quella ragazza italiana di Miami in Italia". Tra i like quello di Cristian Volpato.

Roma, Tori Hubbard: chi è la nuova fiamma di Volpato

Tori Hubbard, la nuova fiamma di Cristian Volpato è nata a Miami ad aprile del 2002 ed è una star social su Tik Tok. Influencer e modella (ambassador di Fashion Nova) ha fondato il brand di bikiniHungover Swim.



