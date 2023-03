Brehme gaffe, diretta social e l'ex Inter e inquadra la moglie senza reggiseno

Brehme, la moglie senza reggiseno compare per errore nel video dell'ex Inter

Un video di Andreas Brehme è diventato virale in tutto il mondo social: la moglie dell'ex difensore Inter, Susanne Schaefer è comparsa per sbaglio senza reggiseno. Vediamo cos'è successo.

Brehme manda online la compagna senza reggiseno. Cos'è successo

L'ex terzino sinistro di Germania campione del mondo (Italia '90 finale contro l'Argentina di Maradona) e Inter (quella record dello scudetto da 58 punti con Giovanni Trapattoni in panchina e Lothar Mattheus capitano) stava registrando un video di auguri personalizzati (inviandolo ad un portale che si occupa di inviare su WhatsApp dei “Buon compleanno” speciali da parte delle celebrità) dal suo appartamento sul lago di Garda, ma a un certo punto ha sentito arrivare la moglie Susanne Schaefer nella stanza. Istintivamente Brehme si è girato, assieme alla telecamera solo che non si era accorto che la compagna era senza reggiseno (clicca nella gallery)

Brehme e il video mandato per errore della compagna senza reggiseno “Ora tutti sanno quanto è bella!”

La coppia ha sorriso del piccolo incidente e sdrammatizzato la cosa. “Ci ridiamo sopra. Devo prendere in giro il mio esperto social media manager“, ha detto Susanne Schaefer alla Bild. “Almeno tutti adesso sanno che moglie fantastica ho! In futuro sarà meglio che sia Susanne a filmare, non sarebbe dovuto succedere“, le parole del grande Andy Brehme.