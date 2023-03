Valentina Vignali, terme bollenti e bikini da infarto. "Il paradiso esiste..."

Valentina Vignali, foto mozzafiato in montagna con le amiche

"Stress free zone": scrive Valentina Vignali che si concede un fine settimana di riposo in Alta Badia con le amiche. La giocatrice di basket, influencer (2,6 milioni di followers) e modella (testimonial di grandi brand tra cui ad esempio Victoria's Secret Italia) regala qualche foto e video sui social tra terme e paesaggi mozzafiato assieme alle amiche ("Weekend with the girls")

Valentina Vignali, bikini e terme nelle Dolomiti. Fans in delirio

"Il paradiso esiste" commentano i suoi fans su Ig a proposito del fisico mozzafiato dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip (e in passato protagonista anche a Uomini e Donne), ma anche delle sue bellissime amiche. Valentina Vignali ancora una volta si dimostra numero sui social!

