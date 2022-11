Chi è Cristian Volpato, baby gol Roma (a Verona) pupillo di Mourinho e Totti

Cristian Volpato gol: Verona-Roma nel segno del pupillo di Totti e Mourinho

Cristian Volpato fa sognare Roma: il suo gol quasi in zona Cesarini affonda il Verona in una notte di campionato che stava diventando difficile (il risultato era 1-1 poi la sua rete all'88° e al 92° El Shaarawy ha fatto il 3-1). I giallorossi ora sono quarti (sorpasso alla Lazio prima del derby) a 25 punti: meno uno dal Milan e meno 7 dal Napoli capolista. Vediamo di scoprire chi è Cristian Volpato trequartista di 19 anni (è classe 2003 e li compirà tra pochi giorni, il 15 novembre), giovane talento della Roma di Mourinho e pupillo di Francesco Totti (l'ex capitano giallorosso è il suo agente: "Sono molto contento che abbia segnato. Felice per lui e per la vittoria della Roma a Verona").

Chi è Cristian Volpato: Roma, Mourinho e Totti... un talento da predestinato

Cristian Volpato è italo-australiano (nato a Camperdown, cittadina della periferia di Sydney) e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nell'Academy del Milan in Australia nella scuola calcio gestita dall'ex centrocampista rossonero Andrea Icardi (e da sua moglie Rosie Clark). Da lì la trafila nelle squadre locali: Sydney United 58, Sydney FC (a 13 anni) e Western Sydney Wanderers nel 2018. Un anno dopo Volpato gica la partita del... destino: in un torneo Under 17 in Malesia scende in campo contro pari-età della Roma e segna una tripletta. Quindi il provino giallorosso e il contratto fino al 2026 per il trequartista gestito dall'agenzia di Francesco Totti. Con la squadra Primavera di Alberto De Rossi nel 2021/22 fa 18 partite con 7 gol e 7 assist. La prima convocazione con la prima squadra a ottobre 2021 (panchina in Cagliari-Roma),. il debutto a dicembre (Roma-Inter Roma 0-3, entre nell'ultimo minuto). Sei presenze in prima squadra, due gol (entrambi al Verona, il primo nel 2-2 dello scorso febbraio) e un assist. Giovedì scorso a Helsinki in Europa League Mourinho aveva fatto debuttare Cristian Volpato con la maglia da titolare della Roma.

Chi è Cristian Volpato, talento della Roma in gol a Verona. Parla Mourinho

Josè Mourinho ha elogiato Cristian Volpato nel post partita di Verona-Roma: “È creativo, sa giocare tra le linee, ma anche attaccare gli avversari. Lui oramai è un giocatore della prima squadra, anche se è ancora giovane e ha tanto da imparare. Ma a metterlo dentro non ho fatto una pazzia. Non potevo sapere che avrebbe fatto gol, ma sapevo che ne aveva il potenziale“.

Cristian Volpato (Lapresse)



Cristian Volpato, il gol di Verona-Roma "lo dedico ai tifosi"

L'eroe del Bentegodi, Cristian Volpato ha raccontato la sua notte magica in cui ha fatto volare la Roma a Verona: "Non so il motivo, forse perché mio padre viene da qua. Questo gol lo dedico ai tifosi che sono venuti fino a qui. Sono entrato quasi a freddo, sono molto contento di aver segnato e aver cambiato la partita. Cosa mi ha detto Mourinho? Che ho avuto fortuna (eufemismo, ndr). Ma quella giocata con Matic la proviamo anche in allenamento, devo ringraziare lui per il gol.E siamo stati bravi a non mollare mai".