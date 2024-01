Mourinho-Roma, rischio esonero per lo Special One se...

Josè Mourinho è in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione da settimane tira aria d'addio tra lo Special One e il club giallorosso. L'ipotesi rinnovo di contratto al momento non pare tra le più calde e rimane, nella migliore delle ipotesi congelata. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, addirittura c'è un rischio esonero per l'allenatore portoghese. Secondo La Repubblica, Dan e Ryan Friedkin sarebbero particolarmente arrabbiati dopo la prestazione emersa il derby di Coppa Italia che ha visto la Lazio volare in semifinale di Coppa Italia (con di Zaccagni e dolce annuncio del secondo figlio in arrivo per lui e Chiara Nasti) e tanti veleni nel finale (la rissa che è costata due turni di squalifica a Sardar Azmoun). La stagione della Roma ha preso una brutta china: addio Coppa Italia, zona Champions complicata (giallorossi noni, anche se la Fiorentina quarta ha solo quattro punti in più). Addirittura la tifoseria romanista si sta dividendo su Mou e sui social è andato in tendenza l'hashtag #MourinhoOut.

Dunque, stando alle indiscrezioni di Repubblica una eventuale sconfitta a San Siro contro il Milan potrebbe portare all'esonero.

José Mourinho, 'credono sia Harry Potter, potenziale chi lotta per 4° posto non come nostro'

"Derby? Abbiamo perso, abbiamo fatto tante cose bene in accordo con i nostri limiti e altre cose non bene, abbiamo analizzato tutto ieri, abbiamo parlato, sempre alla ricerca di migliorie per la nostra situazione. Io riparto come lo faccio da 23 anni: partita giocata, partita analizzata, partita finita e prossima partita. Non c'è un'altra storia", ha detto nel frattempo José Mourinho alla vigilia della sfida di campionato con il Milan e dopo il ko in Coppa Italia con la Lazio.

"Abbiamo perso un derby, siamo a 4 punti da un obiettivo che se non fossimo noi tutti direbbero che sia impossibile. Il potenziale delle altre che possono entrare in top 4 non può essere paragonato a noi. Ma siamo noi, la tifoseria più incredibile mai vista, c'è un allenatore che la gente pensa sia José Harry Mourinho Potter che alza le aspettative. Stiamo lottando per qualcosa di difficile e nessuno ci dirà che non possiamo farlo. Saremo lì domani a metterci la faccia, mi dispiace non essere in panchina, sarò in un habitat in cui non sono benvenuto a cercare di fare il mio lavoro. Andiamo là a dare tutto quello che abbiamo. I ragazzi daranno tutto", ha spiegato il tecnico portoghese.