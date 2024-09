Muriel Furrer addio, sui social quel video 'inno alla vita': «La vita su questa Terra... grazie Dio». Ciclismo in lacrime per la sua morte

«Questa vita, su questa Terra, in questo posto. Grazie Dio»: Muriel Furrer sul suo profilo Instagram il 22 luglio scorso aveva postato questo dolcissimo inno alla vita, assieme a un breve video registrato mentre pedalava in bicicletta sulla salita al Passo dello Stelvio, appena sotto il rifugio Folgore.

Oggi il ciclismo mondiale è in lacrime per la sua tragica morte a 18 anni, conseguenza di una grave ferita alla testa riportata per una caduta su strada durante i Campionati del Mondo di Zurigo.