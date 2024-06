Musetti, finale al Queens: balzo in classifica Atp. Sinner a un passo da Halle

Tennis: Atp Queen's, Musetti vola in finale, Thompson battuto in 3 set. E guadagna posizioni nel ranking Atp

Lorenzo Musetti conquista la finale del Queen's a Londra. L'azzurro ha battuto in tre set l'australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in due ore e 17 minuti di gioco. Il tennista italiano è alla sua prima finale della stagione.

Con questa vittoria Musetti sale almeno al 25° posto nel ranking Atp (ha iniziato la settimana al 30°) e, se dovesse conquistare il titolo andrebbe al 21° gradino mondiale a un passo dalla top-20.

Tennis, Musetti: 'contro Thompson molto dura, bellissimo essere in finale al Queen's'

Contro l'australiano Jordan Thompson è stato "uno dei match più duri di questa settimana. Lui ha giocato a un livello eccezionale soprattutto nel secondo set. Alla fine è stata molto dura, ne sono uscito giocando degli ottimi colpi e il break ottenuto mi ha dato la fiducia per chiudere. E’ stato quello il momento chiave: avevo avuto già tante occasioni ed alla fine ce l’ho fatta". Lo dice Lorenzo Musetti, finalista al Queen's di Londra domani, quando affronterà il vincente tra Tommy Paul e Sebastian Korda, in campo ora. "E’ bellissimo essere in finale in un torneo ed in un circolo come il Queen’s che ha una storia tanto importante".

Tennis: Atp Halle, Sinner batte Zhang in due set e vola in finale, ad attenderlo c'è Hurkacz

Quarta finale dell'anno e la prima sull'erba per il nuovo n. 1 del tennis mondiale, Jannik Sinner. L'azzurro la conquista in due set sul campo di Halle in Germania battendo in due set il cinese Zhang Zhizhen, punteggio di 6-4 7-6 (7-3) in un'ora e 40 minuti di gioco. Domani in finale ad attenderlo c'è il polacco Hubert Hurkacz.

Primo game al cinese, recupera subito Sinner al servizio. Si riporta avanti Zhang nel terzo game dopo aver sprecato quattro palle break, 1-2, subito recuperato da Sinner al servizio con ace finale. Zhang si riprende il vantaggio con due ace consecutivi dal 30 pari, Sinner recupera nel sesto lasciando a zero il cinese, sfiora il break nel successivo ma Zhang tiene il servizio e torna in vantaggio, 3-4. Il break azzurro arriva al nono game portando Sinner in vantaggio 5-4. Set chiuso a favore dell'azzurro al servizio con ace finale, il terzo della partita: 6-4 in 39 minuti.

Il secondo set parte come il primo, vantaggio a Zhang al servizio e Sinner che recupera al secondo game, consentendosi anche uno smash da fondo campo e chiudendo con una smorzata. Un'ottima tenuta del servizio e un paio di errori di Sinner riportano Zhang in vantaggio, 1-2, rettificato in 2-2 da Sinner nel suo turno di servizio. Zhang tiene serenamente il suo turno di battuta e l'altalena senza break prosegue nei giochi successivi fino al 6-6 e si va al tie break, il quinto del torneo per l'azzurro. Risolto agevolmente con due minibreak e il punteggio finale di 7-3.

Tennis, Sinner in finale ad Halle. 'Contro Hurkacz sarà dura ma equilibrata'

Contro Zhang "è stata una partita dura, con più scambi rispetto a ieri ed è quello che mi serviva. Zhang ha giocato bene. Ha servito e risposto bene, dovevo essere molto attento, ho salvato un set point nel secondo. Ma sull'erba può succedere tutto". Lo dice Jannik Sinner al termine del match di Halle che lo proietta verso la sua prima finale da n. 1 Atp, e anche la prima sull'erba. Contro Hurkacz "sarà durissima e molto equilibrata, lui sull'erba gioca molto bene. Sarà comunque un bel giorno, cercherò di divertirmi, spero di mostrare un bel tennis".

