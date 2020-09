Nainggolan-Inter, questa volta è un addio. Calciomercato, 2 colpi sulle fasce

Nainggolan-Inter addio: 12 milioni dal Cagliari, nodo Walukiewicz

Radja Nainggolan è a un passo dal ritorno al Cagliari. Questa volta il Ninja dovrebbe dare l'addio per sempre ai colori nerazzurri dopo il prestito della scorsa stagione proprio con la maglia del club sardo. Le die società stanno perfezionando il passaggio dell'ex centrocampista della Roma a titolo definitivo: all'Inter 12 milioni più un'opzione su due giovani cagliaritani. Uno di questi dovrebbe essere Ladinetti, per il secondo si parla di Biancu, Marigosu e Galliano. Anche se i nerazzurri hanno messo gli occhi su Sebastian Walukiewicz, difensore centrale 2000, valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro, che resterebbe un anno in prestito in Sardegna prima di raggiungere Milano. Ma il presidente Tommaso Giulini nicchia. Seconda operazione in uscita dunque dai nerazzurri verso il Cagliari in questa sessione di calciomercato, dopo quella che ha portato Godin agli ordini di Eusebio Di Francesco. L'Inter con la cessione di Nainggolan oltre a risparmiare nove milioni lordi a stagione per i prossimi due anni fa anche una plusvalenza.

Inter-Darmian e sogno Marcos Alonso per Antonio Conte. E Skriniar...

Inter che ora guarda a due colpi in entrata. A destra arriva il 30enne Matteo Darmian dal Parma (che però vuole tenerlo fino al match di domenica contro il Verona), per la sinistra torna in auge il nome di Marcos Alonso. Lo spagnolo del Chelsea ha rotto con l'allenatore Lampard che non l'ha convocato per la sfida contro il Tottenham e cerca di una nuova squadra. Il giocatore gode della stima di Antonio Conte (che lo ha allenato proprio ai tempi in cui sedeva sulla panchina blues), ma attenzione alla concorrenza della Juventus. Fronte Skriniar: il Tottenham non si è fatto sentire in queste ultime ore e questo congela anche le piste in entrata che portano a Smalling a Milenkovic. Andrea Ranocchia nel frattempo dovrebbe restare all'Inter fino a gennaio. A proposito di Skriniar ha parlato Piero Ausilio: "Abbiamo ribadito che non è sul mercato, non abbiamo nemmeno ricevuto offerte particolari. Quindi, oltre a ribadire che resterà qui, non posso fare". E Ranocchia "è un tema a sé che, al di là di Skriniar, su di lui è stata fatta una valutazione completamente diversa. Rimane a prescindere da qualsiasi movimento in entrata nel reparto difensivo".