Napoli-Inter, i precedenti e la storia della sfida

Antonio Conte e Simone Inzaghi si sfidano nel big match del 27° turno del campionato di Serie A: al Maradona va in scena uno dei Napoli-Inter più cruciali di sempre, con lo scudetto in palio (Atalanta permettendo...).

Sarà la partita numero 178 in tutte le competizioni tra le due squadre. Il bilancio dice Inter che ha vinto 81 volte, con 44 pareggi e 52 successi del Napoli.

In serie A le due squadre si sono affrontare 152 volte con 47 vittorie per gli azzurri e 70 per i nerazzurri e 40 incontri terminati in parità.

Maggiore equilibrio nello stadio del Napoli: 90 disputati in tutte le competizioni contro l'Inter e la formazione di casa ne ha vinti 42 volte, con 40 pareggi e 40 successi della squadra in trasferta. I partenopei hanno messo a segno 120 gol contro i 99 segnati della squadra campione d'Italia. Guardando solo alla serie A è il 79° Napoli-Inter con 38 vittorie e 101 reti all’attivo per la squadra attualmente allenata da Antonio Conte, 19 trionfi per quella di Simone Inzaghi e 22 volte il segno X in schedina.

Guardando gli ultimi confronti, Napoli e Inter hanno siglato due pareggi consecutivi, entrambi con lo stesso risultato, ossia 1-1. Nel girone d'andata a San Siro avevano segnato McTominay e Calhanoglu (per Hakan anche un rigore sbagliato), mentre a marzo 2024 gol di Darmian e Juan Jesus.

L'ultima vittoria dell'Inter? A gennaio 2024, invece nella finale di Supecoppa italiana: 1-0 con il gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. L’ultimo successo del Napoli il 21 maggio 2023 (stagione dello scudetto): 3-1 al Maradona con le reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano. Per l’Inter segnò Lukaku, ex della partita.

Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime 10 partite, pareggiandone tre (compresa la più recente dello scorso marzo) e perdendone ben sei.