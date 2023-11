Napoli su Farioli, allenatore filosofo del Nizza dei miracoli. Rumors

Il Napoli segue Farioli, allenatore del Nizza dei miracoli in Francia

Il Nizza, capolista solitario della Ligue 1 (+1 sul Psg e +2 sul Monaco dopo 11 giornate) ha un nome e cognome italiano: Francesco Farioli. E il Napoli sarebbe sulle sue tracce. Ma andiamo con ordine.

Chi è Francesco Farioli, l'allenatore del Nizza dei miracoli laureato in filosofia nel mirino del Napoli

Il giovane allenatore toscano (classe 1989) ha già un curriculum interessante. Dopo aver giocato come portiere a livello dilettantistico Francesco Farioli ha lasciato presto il calcio giocato, concentrandosi sugli studi: si è laureato in Filosofia all'Università di Firenze. La tesi è sul mondo del pallone: "Filosofia del gioco: l’estetica del calcio e il ruolo del Portiere". La carriera in panchina? Nel 2015 ha mandato il curriculum all'Aspire Academy, il centro che si occupava dei giovani calciatori del Qatar creato ad hoc in ottica Mondiali 2022. Lì ha fatto per due anni il preparatore dei portieri.

Francesco Farioli (foto Lapresse)



Nel 2017-2018 Francesco Farioli ha lavorato nello staff di Roberto De Zerbi al Benevento seguendolo poi per due anni e mezzo al Sassuolo. Quindi ha spiccato il volo andando all'estero. La Turchia (all'Alanyaspor e Fatih Karagumruk) prima e la Francia poi. Il lavoro che sta facendo oltralpe ha messo Farioli nei radar dei top club europei. E secondo Sport Mediaset anche la "dirigenza del Napoli lo starebbe seguendo con attenzione da diverse settimane per la panchina del futuro".

Il Nizza di Farioli non solo è primo in Ligue 1 ma anche imbattuto: sette vittorie, tra cui quella per 3-2 al Parco dei Principi contro il Psg di Mbappé, l'1-0 sul Monaco e il successo contro il Marsiglia di Gattuso (oltre a quattro pareggi). La solidità difensiva è un marchio di fabbrica della suadra francese: 4 gol presi in 11 partite. La difesa del Nizza è un autentico bunker. "Farioli ha un contratto con il club della Costa Azzurra fino a giugno 2025 - riporta Sportmediaset - Il Napoli lo osserva con interesse già da tempo per un futuro non immediato, al di là dell'insoddisfazione del presidente De Laurentiis per i risultati di questo inizio stagione".

