Napoli, Tudor-Mazzarri: la mossa a sorpresa di Aurelio De Laurentiis

Napoli e Tudor, l'offerta di De Laurentis e i dubbi

Igor Tudor in pole position per la panchina del Napoli che cambierà a breve con l'esonero in vista di Rudy Garcia (la sconfitta il casa con l'Empoli goccia che ha fatto traboccare il vaso, mentre in campionato la squadra è sprofondata a -10 dall'Inter). Ma, non è fatta.

L'ex allenatore di Marsiglia, Udinese e Verona (oltreché vice di Pirlo nell'anno del Maestro sulla panchina della Juventus) si sarebbe convinto a firmare con il club campione d'Italia malgrado chiedesse 2 anni (sino a giugno 2025) e l'offerta sia di 7 mesi (ossia al termine della stagione) con opzione di rinnovo per la società partenopea. Però restano i dubbi sul suo modulo di gioco (difesa a tre, mentre il mantra che ha portato i partenope a crescere negli anni sino allo scudetto è con la retroguardia a 4).

Napoli-Tudor? De Laurentiis incontra Mazzarri

E Aurelio De Laurentis si è preso qualche ora di riflessione, che occuperà anche con un incontro nelle prossime ore. Chi vedrà il presidente den Napoli? Walter Mazzarri. Allenatore che ben conosce l'ambiente, ha fatto molto bene in passato all'ombra del Vesuvio e sarebbe un traghettatore perfetto in vista di decisioni di ampio respiro nella prossima stagione (non dimentichiamo l'apprezzamento del Napoli per Farioli del Nizza). Certo va ricordato che solitamente anche Mazzarri gioca con la difesa a 3...

E quindi? La corsa sembra essere ormai a due (in calo dunque le quotazioni di Fabio Cannavaro): Tudor favorito e Mazzarri che prova la rimonta al fotofinish. Non aspettiamoci una telenovela, l'obiettivo è avere il nuovo allenatore del Napoli già entro 24 ore a Volturno. Il dopo-Garcia è già iniziato.