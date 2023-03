Nasce AC UNIVERSE method, la piattaforma d’allenamento femminile

Una piattaforma dedicata all'allenamento professionale femminile finalmente è on line. È nata AC Universe method

AC UNIVERSE, Women’s professional fitness network, è la nuovissima piattaforma di allenamento on line creata è progettata da Alessandro Cassano, noto personal trainer e mental coach di Parma.

Perché proprio l’idea di una piattaforma di allenamento? "Una moda ? No", afferma Alessandro, "una filosofia di training differente, fondata su un metodo creato per anni unendo procedure, canoni ben precisi e l’utilizzo di specifici criteri e strumenti ad uso del corpo e della mente". Un metodo che è in grado di fare la differenza tra le numerose offerte che popolano l’universo del "coaching online", visto il costante supporto che gli utenti avranno vis a vis tramite ripetute videocall, con tecnici specialisti, che terranno monitorati i loro progressi.



Quello di AC UNIVERSE è un percorso strutturato e suddiviso in differenti step finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, che sarà garantito grazie alla sinergia del Team. Alessandro crede fortemente in questo progetto e come coach ama trasmettere agli utenti entusiasmo, forza, passione e determinazione per aiutarli e sostenerli nel duro lavoro che intendono intraprendere raggiungendo così lo stato di benessere desiderato. Grazie a "AC UNIVERSE", conclude Cassano, sarà molto più semplice e funzionale allenarsi a distanza tramite video workout costruiti e cuciti sul cliente in virtù delle considerazioni effettuate dai professionisti del team tramite gli step, subito dopo l’iscrizione.

Video workout dove il cliente viene accompagnato dal coach durante tutta la sessione di allenamento che spiega ed esegue ogni singolo esercizio, rendendo l’intera lezione sicuramente più piacevole, motivante e sicura. Una vera e propria missione quella di Alessandro Cassano, un’ autentica guida per spingere, motivare e offrire strumenti utili per chiunque desideri migliorare la qualità della propria vita abbattendo i muri della distanza.