Non solo Egonu, Zaynab Dosso: "Mi hanno chiamato p... straniera"

Paola Egonu e Zaynab Dosso: insulti razzisti contro le campionesse dello sport italiano

Mentre l'Italia si stringe attorno a Paola Egonu, dopo le frasi razziste subite dalla fuoriclasse del volley italiano e mondiale, arriva la denuncia di Zaynab Dosso. La 23enne velocista azzurra bronzo nella 4×100 agli ultimi Europei di atletica leggera (e record italiano nei 60 metri) ha raccontato sui social un bruttismo episodio che le è capitato.

Zaynab Dosso: "Mi hanno detto p... straniera. E qualcuno si è messo a ridere"

Zaynab Dosso stava festeggiando in un bar, con alcuni amici, la sua nuova casa nella zona nord della Capitale.

Ad un certo punto è stata avvicinata da una signora che le ha chiesto l'elemosina.

Davanti al rifiuto ha subito un'aggressione verbale: "Mi ha detto prima sibilando e poi ad alta voce: "Puttana straniera, tornatene nel tuo Paese", mentre chi era intorno a me o è rimasto in silenzio oppure si è messo a ridere".

"Non mi sento tutelata. Ora come ora ho paura a uscire, non perché penso che qualcuno possa farmi un gesto discriminatorio ma per l’indifferenza della gente", le parole di Zaynab Dosso. L'unica a indignarsi è stata la sua amica e collega Johanelis Herrera che "si è messa a piangere per l'incazzatura".

La campionessa dell'atletica italiana lancia anche un messaggio alla politica: "Sarebbe bello che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo".