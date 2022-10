Chi è Paola Egonu, l'amore per una collega e poi con Michal Filip. Le Iene, i trionfi con l'ItalVolley e...

Egonu, sfogo dopo il bronzo ai Mondiali con l'ItalVolley

Paola Egonu mette in ansia i tifosi dell'ItalVolley dopo la vittoria della medaglia di bronzo ai Mondiali (3-0 agli Stati Uniti): le sue parole sembrano di addio ("Mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca"). alla nazionale azzurra anche se poi precisa: "Potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla". Insomma, la speranza di tutti gli sportivi italiani è di rivedere la fuoriclasse (miglior giocatrice al mondo) - nata a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana - ancora con la maglia azzurra. Sognando che il bronzo di questi Mondiali di pallavolo diventi d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 2024.



Chi è Paola Egonu, fuoriclasse dell'Italia del Volley

Paola Egonu ha vinto nel volley (dove gioca el ruolo di opposto). Attualmente gioca in Turchia con la maglia del VakıfBank Istanbul (che l'ha acquista la scorsa estate), ma in Italia tra Novara (due stagioni) e Conegliano (tre anni) ha conquistato tutto: due scudetti, 5 Coppe Italia, due Champions League (una in Piemonte e una nel club veneto), un Mondiale per club (a Conegliano) e svariati titoli di MVP delle manifestazioni nazionali e internazionali in cui è stata protagonista. Con la maglia azzurra ha scritto pagine staordinarie: un campionato europeo e una Nations League, due medaglie ai Mondiali (argento 2018 e bronzo 2022). Manca il trionfo alle Olimpiadi: Tokyo 2020, dove è stata scelta come portabandiera nella cerimonia di apertura ha visto l'Italia uscire ai quarti di finale.

Chi è Paola Egonu: dall'amore con Katarzyna Skorupa al fidanzato Michal Filip

Paola Egonu nel novembre 2018, in un'intervista rivelò di essere fidanzata con una ragazza, che l'ha consolata dopo la sconfitta al campionato mondiale 2018 (la ragazza in questione si rivelerà poi essere la pallavolista Katarzyna Skorupa). Poi, un anno fa spiegò: “Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ‘Ecco, la Egonu è lesbica’. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna”. E oggi l'attuale fidanzato di Paola Egonu è il 27enne pallavolista polacco Michal Filip (che gioca anche lui in Turchia nel Develi Belediyespor): i due quest'estate hanno postato scatti romantici della loro vacanza in Sardegna su Instagram.

Chi è Paola Egonu, fuoriclasse della pallavolo. Non solo ItalVolley, star in tv

Paola Egonu è anche un volto noto anche in tv. La fuoriclasse del volley italiano infatti nella stagione 2021-22 è stata una della conduttrici de Le Iene su Italia 1. A febbraio era salita anche sul palco del programma di Sky e TV8, Italia's Got Talent (che tra i giudici annoverava un'altra fuoriclasse e icona dello sport italiano, Federica Pellegrini). Nel 2020 va anche ricordato che Paola Egonu ha doppiato la voce del personaggio Sognaluna, nel film d'animazione Soul, prodotto da Disney e Pixar.