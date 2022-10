Egonu lacrime e sfogo choc. Ma non è addio alla nazionale dell'Itavolley

Egonu, 'sono stanca, potrei prendermi una pausa dalla Nazionale'

“Mi hanno chiesto anche se fossi italiana… questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire“. La stella della nazionale italiana di pallavolo Paola Egonu si sfoga così, rivolgendosi al suo procuratore Marco Reguzzoni, al termine della finale per il terzo posto ai mondiali vinta dalle azzurre per 3-0 sugli Stati Uniti. Qualche minuto dopo ai microfoni di Rai Sport Egonu precisa. "Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla".

L'Italia vince la medaglia di bronzo ai campionati del mondo di pallavolo. Alla Omnisport Arena di Apeldoorn le azzurre sconfiggono nella finalina gli Stati Uniti, oro ai Giochi di Tokyo, con il punteggio di 3-0 con parziali di 25-20, 25-15, 27-25. Alle 20 la finale per l'oro tra le campionesse in carica della Serbia e il Brasile. Il bronzo iridato rappresenta la terza medaglia assoluta ottenuta dalla nazionale femminile azzurra in un mondiale dopo l'oro 2002 (Berlino) e l'Argento 2018 (Yokohama). La medaglia si aggiunge alla vittoria della Volleyball Nations League ottenuta a luglio, confermando ancora una volta l'ottimo cammino intrapreso dalle ragazze di Mazzanti nelle ultime stagioni. Come formazione iniziale il ct ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Lubian e Danesi, libero De Gennaro. Nel primo set le azzurre hanno avuto qualche difficoltà iniziale e gli Stati Uniti si sono portati al comando (9-13). Con il passare del gioco il muro tricolore ha preso le misure alle attaccanti avversarie, mentre le americane hanno fatto fatica a replicare (15-14). Un'ottima Paola Egonu ha lanciato la fuga azzurra, mandando in crisi le campionesse olimpiche (19-15). Le ragazze di Mazzanti non hanno più abbassato il livello (21-17), viaggiando spedite fino al definitivo (25-20).

È un Davide Mazzanti emozionato e commosso quello che parla ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro gli Usa (25-20, 25-15, 27-25 i parziali) e che regala alle azzurre la medaglia di bronzo ai Mondiali di pallavolo. “Oggi è un mix di emozioni, ma la cosa che mi emoziona di più - dice il Ct - che è che mi sento fortunato perché vesto questa maglia e perché ho incontrato questo gruppo che è speciale”. Poi un pizzico d’amarezza: “Mi dà noia solo che non ci siamo goduti questo Mondiale. È diventata più un’attesa che un godersela”. Sul suo futuro: “La voglia che ho io è quella di diventare ancora più forte, ed è quello che ho sempre fatto in questi anni. Con il presidente e la federazione ho un rapporto molto franco, quello che capita giorno per giorno non è una sorpresa ma una cosa che condividiamo. Così quando condividi e capita un inciampo come in semifinale contro il Brasile hai le idee chiare su cosa bisogna fare”.