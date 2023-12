Olimpia Milano-Virtus Bologna 'oscurata' da Che tempo che fa di Fazio, ecco perchè è successo

Olimpia Milano-Virtus Bologna 'oscurata' da Che tempo che fa di Fabio Fazio. Le scuse di Warner Bros. Discovery

Domenica sera era scoppiato il caso Olimpia Milano-Virtus Bologna: la squadra di Ettore Messina vince un emozionante derby d'Italia (tutto esaurito al Mediolanum Forum di Assago) contro le V nere, ma i tifosi che stavano seguendo la sfida in diretta tv sul Nove non hanno visto il finale (qui i dettagli e il video dell'accaduto): proprio gli ultimissimi istanti, quelli decisivi, con Daniel Hackett in lunetta per il secondo tiro libero sull'82-80 a favore della squadra di Giorgio Armani (match che poi si chiuderà con questo punteggio).

Le immagini sfumano e va in onda il promo di Che tempo che fa di Fabio Fazio (che poi stravincerà la serata degli ascolti tv). Irritazione comprensibile da parte di molti appassionati di basket (pur se va sottolineato, la partita era in onda in chiaro anche su DMax, altro canale del gruppo).

Ma cos'è successo? Perchè sul più bello è saltata la diretta di Olimpia Milano-Virtus Bologna? Warner Bros. Discovery ha spiegato tutto, scusandosi con i tifosi.

Olimpia Milano-Virtus Bologna 'oscurata' da Che tempo che fa di Fabio Fazio, ecco perchè è successo

"A causa di un problema tecnico gli ultimi tre secondi del match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna non sono stati visibili sul canale NOVE. Anche se l’incontro è regolarmente andato in onda su Dmax, il canale del basket che trasmette in chiaro ogni settimana uno dei match domenicali del campionato, Warner Bros. Discovery si scusa con tutti gli appassionati per l’accaduto - si legge sul comunicato che chiarisce quanto accaduto nel finale del derby d'Italia di basket - Da anni l’azienda è accanto a Lega Basket per allargare la platea televisiva e valorizzare il prodotto e proprio in quest’ottica va letta la scelta di offrire al big match di Serie A anche la prestigiosa vetrina di Nove, in contemporanea con l’abituale e ricca programmazione che settimanalmente Dmax dedica alla pallacanestro italiana. Il gruppo rinnova tale impegno e con esso gli sforzi per offrire al pubblico italiano sempre più momenti come quelli che ieri migliaia di appassionati hanno potuto seguire sulle reti in chiaro del gruppo WBD".