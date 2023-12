Ascolti tv, Gino Cecchettin fa volare Fazio. Che Tempo che Fa straccia Report

Ascolti tv ieri 10 dicembre 2023: Report chiude in calo a 1.59 milioni di spettatori per l'8,4% di share

Canale 5 vince la prima serata di domenica per gli ascolti tv con Terra Amara, che ha interessato 2.924.000 spettatori pari al 17.2% di share. Medaglia d'argento per Il metodo Fenoglio - L'estate fredda su Rai1 con 2.480.000 spettatori pari al 13.6% di share. Terza posizione per Che tempo che fa sul Nove con 2.309.000 spettatori (11.3%) nella prima parte e 1.205.000 spettatori (9.4%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo. La scorsa domenica Fabio Fazio aveva raggiunto 1.810.000 spettatori (9%) nella prima parte e 1.216.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 10 dicembre 2023 per le altre reti: La caserma 2 su Rai2 con 549.000 spettatori (2.8%), Report su Rai3 con 1.597.000 spettatori (8.4%). Nella puntata precedente Sigfrido Ranucci aveva chiuso con 1.742.000 spettatori (9%). Harry Potter e i doni della morte - parte su Italia 1 con 1.131.000 spettatori (6.5%), Zona Bianca su Rete 4 con 699.000 spettatori (4.9%). Settimana scorsa Giuseppe Brindisi aveva ottenuto 571.000 spettatori (3.9%). Il Natale della Porta Accanto su TV8 con 537.000 spettatori (2.9%), Bad Company su La7 con 393.000 spettatori (2.2%).