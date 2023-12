Ascolti tv, la prima della Scala è un flop. Il peggior risultato dal 2016

Ascolti tv, Don Carlo non brilla. Ecco i risultati della Prima della Scala su Rai1

La messa in scena del "Don Carlo" di Giuseppe Verdi che ha inaugurato ieri, giovedi' 7 dicembre, la Stagione del Teatro alla Scala di Milano, ha raccolto - dalle 18.01 alle 22.28 - una platea di 1 milione 411 mila spettatori pari all'8.4% di share. La serata e' stata anticipata, alle 17.45, da "Aspettando Don Carlo" con Milly Carlucci e Bruno Vespa che ha raggiunto il 17.2% con 1 milione 813 mila. In prima serata su Rai 2, i due episodi della serie "Noi siamo leggenda" sono stati visti rispettivamente da 843 mila spettatori (4.5%) e da 850 mila (5.9%). Nella stessa fascia oraria "Amore criminale", condotto da Emma D'Aquino su Rai 3, ha sfiorato 1 milione di spettatori (958 mila) con il 5.3% di share. In seconda serata il film "Il Principe abusivo" su Rai 1 registra il 4.7% con 649 mila spettatori, mentre su Rai 2 "La conferenza stampa" si attesta al 3.7% con 343 mila spettatori, il racconto di "Sopravvissute" su Rai 3 ottiene il 5.1% con 661 mila spettatori. Nel preserale su Rai 3, da segnalare: "Blob" che registra il 7.8% con 1 milione 425 mila spettatori; "Nuovi eroi" il 6.2% con 1 milione 190 mila spettatori; "Il cavallo e la torre" il 7.2% con 1 milione 434 mila spettatori e "Un posto al sole" il 9.4% con 1 milione 890 mila spettatori.

Nel daytime delle reti Rai ancora un successo per Fiorello e il suo "Viva Rai 2!" con il 19.9% di share (953 mila spettatori). A seguire, sempre su Rai 2, si segnalano "Radio2 Social Club" al 5.9% con 257 mila spettatori, la seconda parte de "I fatti vostri" al 10.4% con 924 mila spettatori, "Ore 14" al 6.9% con 818 mila spettatori e "Bellama'" al 4.6% con 432 mila spettatori. Bene anche il daytime di Rai 1 con "Unomattina" al 17.1% con 766 mila spettatori, "Storie italiane" al 18.6% con 770 mila spettatori (nella prima parte), "E' sempre mezzogiorno!" al 17.6% con 1 milione 681 mila spettatori, "La volta buona" al 13.1% con 1 milione 356 mila spettatori, "Il paradiso delle signore" al 18% con 1 milione 653 mila spettatori e "La vita in diretta" al 21.2% con 2 milioni 88 mila spettatori.

Nelle prime ore della mattina su Rai 3 da segnalare gli appuntamenti della Tgr: la trasmissione "Buongiorno Italia" registra il 9.7% con 350 mila spettatori, seguita da "Buongiorno regione" che si attesta al 9.6% con 483 mila spettatori. L'approfondimento di "Agora'" ottiene il 5.4% con 244 mila spettatori, mentre "ReStart" il 4.9% con 201 mila spettatori. "Elisir" supera il 5% (5,8%) con 307 mila spettatori; "Quante storie" segna il 5.1% con 567 mila spettatori. Nel pomeriggio di Rai 3 "Geo" ottiene il 14.1% con 1 milione 556 mila spettatori