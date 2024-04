Parigi 2024: Macron, 'piano B cerimonia apertura in caso di rischi sicurezza'

Parigi 2024: Macron, 'piano B per cerimonia apertura in caso di rischi a sicurezza'

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che c'è un "piano B", anche un "piano C" per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici (dal 26 luglio all'11 agosto) in caso di preoccupazione per il suo svolgimento legate alla sicurezza. In caso di minaccia, la cerimonia di apertura sarà "limitata al Trocadero" o anche allo Stade de France, ha dichiarato il capo dell'Eliseo intervistato da Bfmtv.

Sfilata prevista al momento lungo la Senna, si tratterebbe della prima volta di una cerimonia olimpica fuori da un impianto. "Avremo mezzi dei servizi di informazione e dell'intelligence totalmente mobilitati - ha spiegato Emmanuel Macron - stabiliremo tutto un perimetro di sicurezza attorno alla cerimonia fin dai giorni precedenti, anche da settimane" e "le forze dell'ordine saranno mobilitate a un livello eccezionale".

''Faremo un'analisi in tempo reale'' dei rischi, ha assicurato, spiegando che ''le risorse dell'intelligence'' saranno ''mobilitate'' e che verrà istituito un ''perimetro di sicurezza con giorni di anticipo''.

Inizialmente gli organizzatori avevano pensato a una cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 che avrebbe accolto 600mila persone, la maggior parte delle quali gratuitamente sulle rive del fiume, ma i problemi logistici e di sicurezza hanno portato il governo a ridimensionare progressivamente le sue ambizioni. Negli scorsi mesi il numero di spettatori è stato invece dimezzato e l'accesso sarà esclusivamente su invito.

Parigi 2024: Macron, 'atleti israeliani e non russi? Israele si sta difendendo'

''Non possiamo dire che Israele stia attaccando. Israele è stato vittima di un attacco terroristico e si sta difendendo, rispondendo''. Così, in una intervista a Bfmtv, il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato la decisione di accogliere gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Parigi 2024 e non quelli russi, se non sotto bandiere neutrali. La differenza tra Russia e Israele, ha detto il capo dell'Eliseo, ''è molto diversa''.