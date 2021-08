Olimpiadi Tokyo 2020, incredibile Italia: medaglia d'oro alla staffetta 4x100

STAFFETTA 4X100: ITALIA NELLA STORIA CON JACOBS, TORTU, DESALU E PATTA

In una giornata storica per lo sport italiano, la staffetta 4x100 azzurra ha centrato un oro incredibile, che porta il bottino dell'atletica leggera a Tokyo 2020 a cinque medagli. Tutte d'oro. Lorenzo Patta, l'oro dei 100 metri individuale Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu hanno corso una gara perfetta, in cui ognuno dei quattro è andato al meglio. Tortu, nell'ultimo quarto di gara è riuscito a tenersi davanti mandando in visibilio i giornalisti e i membri dell'Italia Team, tra i pochi spettatori presenti allo Stadio Nazionale di Tokyo in una serata che meritava il tutto esaurito. Il tempo, 37"50, rappresenta il nuovo primato italiano. Ma anche questo riscontro cronometrico importante cade in secondo piano rispetto a un'impresa storica.

Conclusa la gara hanno risuonato le note di 'Notti Magiche' di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, in omaggio a Tortu, Jacobs, Desalu e Patta, nuovi campioni olimpici della staffetta 4x100. Gli azzurri si sono intrattenuti a lungo a bordo pista con le bandiere tricolori a festeggiare con la delegazione italiana, con Tortu - ultimio staffettista - scoppiato in un pianto dirotto.

"Siamo sul tetto del mondo. E devo dire grazie agli italiani, abbiamo sentito la loro spinta da casa". Marcel Jacobs con le due dita a V per indicare i due ori, alla fine della 4x100 vinta dall'Italia a Tokyo 2020. "Prima di entrare in pista - ha aggiunto a RaiSport l'azzurro che stasera ha bissato l'oro dei 100 - ci siamo detti quale era il saluto da fare: abbiamo concluso tutti, e' l'oro. E' successo qualcosa da non credere, ed e' fantastico".

"La staffetta si corre in quattro e non da soli, dobbiamo ringraziare tutti quelli con cui abbiamo lavorato. Sapevo di dover correre rilassato e tranquillo, perchè sapevo che avrei superato l'inglese". Lo ha detto Filippo Tortu ai microfoni di RaiSport commentando la medaglia d'oro nella 4x100 maschile. "Quando ho tagliato il traguardo non potevo credere che fosse vero, poi quando ho visto il tempo era stratosferico. Ma non importa, non ce lo aspettavamo. E' l'emozione più bella che si possa solo immaginare o sognare", ha aggiunto. "Pensavo di aver finito le lacrime, ma me le godo tutte. Non so se prenderemo sonno. Non so se riuscirò a chiudere occhio. La cosa più bella per me sarà cantare l'inno domani", ha concluso.

"E' la mia prima Olimpiade, penso sia andata bene". Lo ha dichiarato alla Rai Lorenzo Patta dopo la vittoria dell'oro nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi. "Sono felicissimo, al settimo cielo anche se non sembra. Ancora non ci credo, ringrazio loro tre per questo grande regalo".

"Per essere la seconda volta che corro in curva in una staffetta mi sono trovato abbastanza bene. Siamo un bel gruppo, abbiamo lavorato tanto, la cosa che ha fatto la differenza e' il grande gruppo che ci unisce". Lo ha detto Eseosa Desalu ai microfoni Rai dopo la vittoria della staffetta 4x100 di atletica alle Olimpiadi di Tokyo.

"Un altro giorno da incorniciare a Tokyo2020. Tre ori in poche ore, uno storico Medaglia d'oro nella 4x100 e record assoluto di medaglie olimpiche in una singola edizione. Grandi azzurri". E' quanto si legge sull'account twitter ufficiale del governo.