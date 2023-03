One Team, i ragazzi al Forum e in prima linea durante l'Eurolega

Serata di Gala al Forum di Assago per i 23 ragazzi del progetto One Team di Eurolega, sostenuto in collaborazione con Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia. Gli allievi dell’Istituto Comprensivo Arcadia di Gratosoglio, quartiere della periferia sud di Milano, hanno potuto assistere alla partita tra Olimpia Milano e Olympiacos, facendo un giro per le strutture del club e sottoponendosi a un allenamento speciale. Una serata piena di sorprese per loro e non solo. Scesi dal pullman, si sono subito recati negli spogliatoi, dove hanno potuto indossare le loro nuove divise. Le canotte, realizzate dall’Olimpia insieme a Scalo Milano Outlet and More, hanno subito entusiasmato i ragazzi, che hanno poi potuto visitare la palestra secondaria del Forum, gli spogliatoi dei giocatori, la sala riprese e la sede del club. Dopo essersi cambiati i ragazzi hanno poi preso parte ad un allenamento speciale diretto da Peppe Poeta. L’assistant coach meneghino, dopo aver raccontato le sue esperienze personali da atleta, ha testato le abilità di reazione dei giocatori, invitandoli a partecipare a una prova tutt’altro che semplice. A turno, infatti, i ragazzi sono stati chiamati a raccogliere il passaggio di Poeta, non candendo nelle sue finte, e soprattutto battendo le mani prima di prendere la palla. Una gara a eliminazione che ha visto il fortunato vincitore ricevere una maglia autografata dallo stesso Poeta. Dopo alcuni esercizi di ball-handling e aver giocato a “Guardie e Ladri”, i ragazzi sono stati coinvolti in nuove sfide, cui ha partecipato anche Poeta che ha aiutato le squadre in difficoltà. Successivamente i ragazzi si sono poi sfidati in un 3 vs 3. Peppe, da buon playmaker, ha invitato poi tutti ad un’ultima prova: i ragazzi dovevano riuscire a rubargli la sfera. Dopo aver scattato un selfie con Poeta, il coach è stato salutato dall’urlo collettivo “One Team”. Tempo di una veloce sosta negli spogliatoi per consumare la merenda e di nuovo tutti subito in campo per assistere al riscaldamento pre-partita. I ragazzi hanno potuto così farsi autografare dai giocatori la cartolina ricevuta in regalo, facendo un selfie con Kyle Hines, ambasciatore del programma One Team. Altro breve pit-stop e subito tutti pronti a posizionarsi vicino al tunnel degli spogliatoi per dare il cinque ai giocatori, prima di scendere in campo insieme a loro per la presentazione ufficiale della squadra. Guidati dai coach One Team si sono poi accomodati in tribuna per assistere alla gara, facendo un breve giro di campo a metà primo quarto per la presentazione del progetto tenendo tra le mani lo striscione dei partner Scalo Milano e Laureus Italia con il claim "Let's Play Together", e nel terzo periodo per mostrare al pubblico la divisa ufficiale dell'Olimpia Milano che andrà all'asta insieme a tutte le altre maglie di tutti i giocatori dell'Olimpia con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno del progetto One Team. Una serata sicuramente indimenticabile per molti di loro, alla quale hanno potuto partecipare anche i genitori, presenti come spettatori al Forum. Un’atmosfera magica che sicuramente rimarrà impressa nei ricordi dei ragazzi, appassionandoli ancora di più al basket.