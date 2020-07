Osimhen al Napoli: è fatta. Il nuovo Weah è un colpo da 100 milioni

Victor Osimhen è il nuovo colpo di calciomercato del Napoli. Un affare da 100 milioni quello che ha portato questo 21enne centravanti nigeriano di grande talento e potenzialmente fortissimo all'ombra del Vesuvio. Il nuovo gioiello che Aurelio De Laurentiis regala a Rino Gattuso arriva in Serie A dalla Francia (bomber del Lille) con l'obiettivo di raggiungere il livello di grandi star del calcio africano come Weah, Drogba, Eto’o e Roger Milla. Soprannominato Humble Victor dai tifosi del Lille, Victor Osimhen è un attaccante completo: punta centrale di ottima tecnica e forte di testa. I tifosi del Napoli possono sognare.

CALCIOMERCATO: DE LAURENTIIS "OSIMHEN SACRIFICIO DA OLTRE 100 MLN

"Seguivamo da tempo Victor OSIMHEN, lo volevano Gattuso e Giuntoli. Mi hanno convinto a fare un sacrificio da 70 milioni di euro piu' altri 10 milioni di bonus: se consideriamo anche gli stipendi superiamo abbondantemente i 100 milioni di euro", ha spiegato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando dell'acquisto del giocatore nigeriano. "Non possiamo aspettarci tutto subito, non e' un calciatore da 30 gol, ma sara' di servizio alla squadra stessa e ai suoi compagni", ha aggiunto in un'intervista a Sky.

CALCIOMERCATO: NAPOLI. OSIHMEN "NON POSSO ASPETTARE"

"Non posso aspettare per indossare questa iconica maglia. Grazie per il caldo benvenuto". Con questo tweet il nuovo attaccante del Napoli Victor Osimhen ha commentato la notizia della firma del contratto con il club partenopeo: "Mamma e papa' saranno sicuramente orgogliosi", ha aggiunto.

CALCIOMERCATO NAPOLI, UFFICIALE L'ARRIVO DI OSIMHEN

Victor OSIMHEN è un calciatore del Napoli. Ad ufficiale l'acquisto "a titolo definitivo" dell'attaccante nigeriano in arrivo dal Lille è stato lo stesso presidente del club campano, Aurelio De Laurentiis, su Twitter: "Benvenuto Victor". Espoloso in Ligue1, OSIMHEN, classe 1998, si è formato in Nigeria impressionando tutti in un Mondiale Under 17 con la sua nazionale, prima di un lungo peregrinare tra squadre europee. La prima esperienza tedesca al Wolfsburg dove gioca nella stagione 2017/18 per poi passare l'anno seguente allo Charleroi. Nella squadra belga gioca 36 gare segnando 20 gol stagionali. La sua esperienza prosegue al Lille nel 2019/20 dove colleziona 38 presenze e 18 reti. OSIMHEN è nazionale nigeriano. Con l'Under 17 ha conquistato il Mondiale nel 2015 nel quale si è distinto laureandosi capocannoniere con 10 gol. Nella Nazionale maggiore debutta a giugno del 2017 e con la Nigeria sinora vanta 10 presenze e 4 reti.