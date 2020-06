Padre di Djokovic: "Coronavirus? Colpa di Dimitrov". Il manager replica

Djokovic, il padre: "Coronavirus? Tutta colpa di Dimitrov"

Srdjan DJOKOVIC, papa' di Novak, il numero uno del tennis mondiale e da ieri ufficialmente positivo al nuovo Coronavirus, passa al contrattacco. Nonostante 'Nole' si sia scusato per le positivita' emerse in occasione dell'Adria Tour, torneo-esibizione ora cancellato e che si stava svolgendo tra Zara e Belgrado senza precauzioni nonostante la pandemia mondiale di Covid-19, il padre del 33enne fuoriclasse serbo se l'e' presa con Grigor Dimitrov, il bulgaro tra i partecipanti al mini-circuito e primo tra questi a rivelare il suo contagio. "Non sappiamo dove l'abbia preso, ma l'ha trasmesso - ha detto papa' DJOKOVIC parlando a Rtl Serbia - Ha fatto molto male a Novak, alla Croazia, alla Serbia e alla mia famiglia. Avrebbe dovuto essere testato nel suo paese di origine". Un'accusa che non ha lasciato indifferente il greco Nick Kyrgios, che in una sua storia su Instagram ha riportato le parole di DJOKOVIC senior sottolineando, in sostanza, come non si debba dare la colpa agli altri.

MANAGER DIMITROV REPLICA A PADRE DJOKOVIC, 'VOI I SOLI RESPONSABILI'

"Dopo tre mesi di isolamento, Grigor è andato direttamente a Belgrado. Né lì, né più tardi a Zara, gli è stato proposto o è stato costretto a fare il tampone". E' la secca replica di Georgi Stoimenov, manager del tennista Grigor Dimitrov, alle accuse mosse dal padre di DJOKOVIC, Srdjan, al suo assistito. Primo giocatore colpito dal Covid-19 all'Adria Tour, il torneo esibizione voluto dal tennista serbo n.1 del mondo, Stoimenov respinge la ricostruzione fatta che indica Dimitrov come un 'untore' responsabile del 'focolaio' che si è registrato nel torneo. "Gli organizzatori dell'evento sono i soli responsabili del protocollo sanitario del torneo e delle regole da seguire -le parole del manager riprese dal portale 'Tenniskafe'-. Grigor ha osservato rigorosamente le norme da loro imposte e le leggi e i regolamenti esistenti".