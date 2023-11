Paola Egonu, il bacio romantico al nuovo fidanzato. Chi è Leonardo Puliti

Paola Egonu e il fidanzato Leonardo Puliti. bacio romantico in rete

Paola Egonu in love. La 24enne fuoriclasse del volley italiano (classe '98) - che potrebbe tornare in nazionale con Julio Velasco nuovo ct azzurro: obiettivo qualificazione prima e poi oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 - ha pubblicato 3 foto con il nuovo fidanzato Leonardo Puliti. Nella prima vicini e sorridenti con le loro fronti che si toccano dolcemente. Poi un mazzo di fiori e quindi un bacio romantico. Tanti i like dei fans e cuori postati nei commenti.

La coppia dunque esce allo scoperto dopo che già qualche giorno fa, Leonardo aveva condiviso una foto insieme a Paola scrivendo nella didascalia: "Chiamala ingenuità, chiamala fortuna, chiamalo amore o chiamalo come ti pare. Ma ovunque io vada avrò una sua foto nel mio portafoglio". Una frase che cita il brano - messo come sottofondo allo scatto su Instagram - Cupid's Chokehold / Breakfast in America dei Gym Class Heroe

Chi è il nuovo fidanzato di Paola Egonu, Leaonardo Puliti

Leonardo Puliti ha 32 anni (classe 1991) è originario di Terni, laureato in Legge e ha un master in Sport & business management. Anche lui come Paola Egonu gioca a volley: da tre anni veste la maglia del Moyashi Garlasco dove gioca come schiacciatore. Non solo. E' anche il brand manager del Consorzio Vero Volley Milano - la società guidata dalla presidente Alessandra Marzari e squadra dove da quest'anno gioca proprio Paola Egonu (tornata in Italia dopo l'esperienza in Turchia con la maglia del VakıfBank con cui ha vinto Champions League e titolo di miglior giocatore del torneo).