Sara Croce incanta: lady Milan in zona Champions a Ballando con le stelle 2023

Il Milan di Stefano Pioli prosegue la sua stagione tra luci (la vittoria col Psg che rilancia il sogno qualificazione agli ottavi di Champions) e ombre (pareggio di Lecce subito in rimonta: 2 punti in 4 partite e Inter a +8) con i tifosi rossoneri che vivono le ultime settimane in sofferenza tra risultati che mancano e nuovi infortuni dei loro campioni (gli ultimi ai box per noie muscolari sono stati Rafael Leao e Davide Calabria). Stagione ancora lunga e c'è tempo per recuperare, però il presente racconta di una sosta per le nazionali piena di ansie per chi ha il cuore che batte per il Diavolo.

Il Milan che vince invece è... a Ballando con le stelle 2023: Sara Croce, tifosa rossonera, sta incantando tutti nel dance show di Rai1. L'ex Bonas di Ciao Darwin (dove vestì i panni di Madre Natura) e Avanti un altro con Paolo Bonolis e quarta a Miss Italia 2017, vola alto nella classifica generale del programma presentato da Milly Carlucci. Usando un paragone calcistico, attualmente Sara Croce - in coppia con il ballerino Luca Favilla - è in piena lotta per la... zona Champions: quinti in classifica con 37 punti, in scia al duo composto da Caprarica e Maria Ermachkova (38 punti). "Una rumba che ha scaldato la pista di Ballando con le Stelle", il post social a proposito della permformance del weekend (mentre la settimana precedente aveva regalato un adrenalinico "Charleston del sabato sera")

Sara Croce all'inseguimento di lady Icardi: Wanda Nara vola altissimo ed seconda

La lotta per la vittoria al momento vede una capolista in fuga: Paola Perego e Angelo Madonia con 63 punti (con 30 di tesoretto). Poi un duo inseguitori a pari punti, Simona Ventura - Samuel Peron e una Wanda Nara divina assieme a Pasquale La Rocca. Nella puntata di sabato sera, la moglie di Mauro Icardi è stata autrice di una performance convincente a passo di valzer (e a proposito di balli: nel weekend si è vista una Diletta Leotta sensuale con il flamenco).