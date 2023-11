Diletta Leotta, flamenco sensuale a Siviglia. Wanda Nara, Ballando... un valzer da star!

Diletta Leotta, flamengo sensuale. Lady Karius va in gol nella Liga

Dalla serie A alle Liga: Diletta Leotta questo weekend è volata in Spagna. La musa del campionato di calcio italiano a questo giro va in gol - sempre ovviamente per Dazn - con il derby andaluso tra Siviglia e Betis. E aspettando il match, nella noche di vigilia si è concessa qualche passo di danza: un flamenco sensuale per la compagna del portiere Loris Kariuas (in forza al Newcastle). Olè.

Wanda Nara, un valzer da star! Ballando con le Stelle, lady Icardi sempre seconda

In Italia invece continua a incantare tutti Wanda Nara, splendida protagonista a Ballando con le Stelle. Nel sabato sera di Rai1, questa volta la showgirl argentina ha strappato applausi sul ritmo del valzer, in coppia con Pasquale la Rocca. La classifica premia la moglie di Mauro Icardi con un secondo posto e tante chanche di vincere questa edizione del dance show anche se la coppia in fuga è quella costituita da Paola Perego e Angelo Madonia con 63 punti (con 30 di tesoretto) davanti come si diceva a Wanda Nara e Pasquale La Rocca (45 punti) che condividono il podio virtuale con Simona Ventura - Samuel Peron (anche loro a quota 45). In top-5 Antonio Caprarica e Maria Ermachkova (38 punti), con Sara Croce e Luca Favilla in scia (37 punti).

Wanda Nara e la confessione su Icardi: "La leucemia? È impazzito, non dormiva più"

Wanda Nara nel corso del programma di Milly Carlucci ha raccontato come ha reagito Mauro Icardi quando le è stata diagnosticata la leucemia la scorsa estate: "Poco prima di festeggiare 10 anni insieme, quando mi hanno diagnosticato la malattia, mi ricordo che ero in ospedale, mi alzo alle 4 di mattina e trovo Mauro (Icardi) con il telefono per cercare le cure da fare in tutto il mondo. Era impazzito, non riusciva a dormire. Lì capisci quando ti dicono "nel bene e nel male, in salute e in malattia". La vita ti porta in situazioni in cui vedi il vero amore".