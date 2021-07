Olimpiadi di Tokyo: Paola Egonu porterà la bandiera olimpica

La pallavolista italiana Paola Egonu è una degli atleti scelti per portare la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura, in programma venerdì 23 luglio

A comunicarlo all’azzurra è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò, stamattina al suo arrivo in Giappone.

Alla notizia Egonu è scoppiata in lacrime di gioia e poi ha commentato: " “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato da parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi sono emozionata appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”.