Paola Egonu show all'esordio, ma il debutto turco è amaro perché...

Paola Egonu, 22 punti con il VakifBank. Ma la Supercoppa di Turchia è del Fenerbahce

Paola Egonu sbarca in Turchia e dà spettacolo: 22 punti in tre set ( 2 muri, 1 ace e una percentuale del 46% in attacco), miglior score della squadra. Ma il suo VakifBank (guidato dal coach italiano Giovanni Guidetti) perde male, lascia per strada il primo obiettivo della stagione (Supercoppa di Turchia) in una Burhan Felek Vestel Volleyball Hall di Istanbul quasi esaurita e per giunta vede alzare il trofeo ai cugini del Fenerbahce.

Finisce il 3-0 (25-23 25-21 25-21) che non lascia scampo ai galacticos del volley. Debutto dunque amaro per Paola Egonu, pur incolpevole nella sconfitta.

Paola Egonu show con VakifBank. Male la brasiliana Gabi

Siamo comunque solo al primo passo per Paola Egonu. La fuoriclasse della pallavolo italiana che ha iniziato una nuova avventura dopo gli anni a Conegliano (dove ha vinto tutto: scudetti, Champions League, Mondiale per Club e titoli da MVP). Meno bene dal punto di vista della prestazione l'altra stella della squadra, la brasiliana Gabi (protagonista nel 3-0 della recente semifinale mondiale contro le azzurre guidate proprio da Paola Egonu: poi l'Italia ha vinto la medaglia di bronzo in finale terzo posto contro gli Stati Uniti campioni olimpici): per lei solo 6 punti. Sottototono anche l’altra schiacciatrice, l’olandese Nika Daalderop con 4 punti.