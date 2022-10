Paola Egonu vola in Turchia nei Galacticos del volley: "E' un arrivederci". Ecco quando tornerà in Italia

Paola Egonu vola in Turchia e saluta l'Italia e Conegliano: "E' un arrivederci"

“Questo non è un addio alla nostra stagione, ma solo un arrivederci. Ne sono convintissima”, Paola Egonu saluta l'Italia e il campionato italiano. La fuoriclasse del volley azzurro da domenica sera sarà in Turchia per giocare con il Vakifbank (allenato da coach Giovanni Guidetti), la squadra più forte del mondo che punta forte sul suo arrivo per dare l'assalto alla prossima Champions League che ha vinto quest'anno (insieme al Mondiale per Club) battendo in finale proprio l'Imoco Conegliano in cui giocava proprio Paola Egonu.





Paola Egonu al Vakifbank Istanbul, il saluto alla nazionale dell'Itavolley

Prima di volare verso Istanbul Paola Egonu si è concessa un saluto al mondo della pallavolo italiana, prendendosi l’applauso per essere stata la migliore marcatrice dello scorso campionato e un grande abbraccio con le compagne dell'Italvolley con cui ha recentemente conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali sconfiggendo gli Usa (campioni olimpici in carica dopo la vittoria a Tokyo 2020) nella finale per il terzo posto.

La Nazionale di pallavolo femminile si è ritrovata nel cuore di Milano infatti per la presentazione della stagione numero 78.

Una stagione sta per partire, ma i pensieri volano a Parigi 2024 quando l’Italia andra ai Giochi per conquistare l’unica medaglia d’oro che manca alla sua collezione, quella olimpica.

Ovviamente con la speranza di avere Paola Egonu con la maglia azzurra.



Paola Egonu in Turchia: ecco quando torna in Italia

Paola Egonu vola dunque in Turchia. La fuoriclasse del volley mondiale tornerà in Italia già il prossimo 10 gennaio per una partita di Champions League: il VakifBank Istanbul farà visita a Novara nel big match della Pool C (gruppo in cui giocano anche le tedesche del Potsdam e una squadra proveniente dai preliminari).





Paola Egonu al Vakifbank Isanbul, il Real Madrid del volley

Paola Egonu giocherà in un top team mondiale, il Real Madrid del volley. Il Vakifbank Isanbul, allenato da coach Giovanni Guidetti avrà in rosa la fuoriclasse brasiliana Gabi (stella del Brasile che ha battuto l'Italvolley in semifinale ai Mondiali), Nika Daalderop, schiacciatrice olandese che in A1 ha giocato tra San Casciano e Novara, e l'americana Kara Bajema (due anni fa a Casalmaggiore).