Paquetà-Milan addio. Hauge, che colpo. E Maldini non molla Federico Chiesa...

Paquetà-Milan addio: va a Lione

Il Milan ha venduto Lucas Paquetà: c'è l'accordo tra il club rossonero e il Lione per i cartellino del brasiliano. Il centrocampista brasiliano ha salutato tutti i compagni e i tecnici e lasciato Milanello. Passa nella squadra francese a titolo definitivo. Con i soldi della cessione di Paquetà il Milan andrà all'assalto del difensore centrale.

HAUGE-MILAN, COLPO DI MALDINI-MASSARA

Jens Petter Hauge inizia la sua avventura al Milan grazie al blitz di Paolo Maldini e Frederick Massara. Un gran bel colpo di mercato, aggiudicandosi un talento che era stato seguito con attenzione da grandi club come Lipsia e Manchester United. Il 20enne attaccante esterno norvegese ormai è un giocatore rossonero e non ha nascosto la sua emozione mentre si imbarcava per Milano: "Non vedo l'ora di giocare con Ibrahimovic. E' da tanto tempo nel mondo del calcio ad alti livelli, proverò a imparare qualcosa da lui. Lo seguo da tanto tempo, lo considero un modello. Se riuscissi ad avere una carriera anche solo la metà di quella che ha avuto lui... beh, sarei davvero felice", ha detto Hauge a TV 2 Sporten in aeroporto. "Il Milan è un club incredibilmente grande. L'interesse è diventato concreto negli ultimi giorni, credo di poter giocare per il Milan. E' un passo che sentivo di fare, sono pronto. Devo solo ringraziare il Bodo/Glimt per la sua collaborazione. Maldini? Ho parlato con lui, non vedo l'ora di tornare a Milano e parlare con tutti quanti. Il viaggio e i test medici mi aspettano, sarà emozionante scoprire cosa succederà dopo. E' difficile lasciare il Bodo/Glimt, ma tutti sono d'accordo con la mia scelta. E' giusto farla".

Hauge aveva incantato tutti nel match del preliminare di Europa League tra Milan e Bodo Glimt: gol, assist, driblling e grande tecnica nel suo repertorio sciorinato. Il club rossonero aveva già monitorato nei mesi passati il calciatore (che ha segnato 14 reti con 9 assist inquesta stagione), ma vederlo esibire il suo talento nel match di San Siro ha convinto tutti che bisognava prenderlo in fretta. Quattro milioni più bonus è un affare anche economico per il Milan, che porta a casa un giocatore di grande prospettiva.

CHIESA-MILAN, PIANO PER LA STELLA DELLA FIORENTINA

Hauge come caratteristiche sembra più portato a giocare come esterno a sinistra sul fronte d'attacco, resta quindi aperto un'eventuale acquisto a destra? Ufficialmente no, con la zona che è coperta da Castillejo e Saelemaekers. Ma secondo la Gazzetta il club di via Aldo Rossi non ha mollato la pista che porta a Federico Chiesa e potrebbe provare a percorrerla se arrivasse la qualificazione ai gironi di Europa League (giovedì si gioca la partita decisiva sul campo dei portoghesi del Rio Ave). Servirebbe un extra budget e la disponibilità dlela Fiorentina ad accettare una formula simile a quella che ha portato Sandro Tonali in rossonero: prestito oneroso alto, obbligo di riscatto e bonus. "Mi chiedete se Chiesa resterà? Vediamo, nell’ultima settimana di trattative tutto è possibile. Il mercato non è ancora finito, si vedrà", ha detto il patron della Fiorentina, Rocco Commisso nelle scorse ore. Sull'esterno viola resta la concorrenza della Juventus, ma se i bianconeri non riusciranno a cedere Douglas Costa potrebbero chiamarsi fuori dalla corsa a Federico Chiesa.

JOVIC-MILAN? REAL MADRID LO OFFRE ALLA ROMA

Fronte Jovic. Il Real Madrid potrebbe decidere di prestarlo (senza diritto di riscatto, come con Brahim Diaz) nelle ultime ore di mercato. Il Milan è alla finestra come altri club e la Roma nelle ultime ore sta valutando anch'essa il club blanco infatti ha detto per Borja Mayoral, ma ha messo sul tavolo l'attaccante serbo. Il giocatore piace ai giallorossi, ma il nodo è legato all'ingaggio da 4,5 milioni netti.

MILAN: FOFANA, TOMIYASU, NASTASIC...

Il Milan lavora anche per il difensore centrale. Stando agli ultimi rumors sarebbe stato chiesto ufficialmente al Saint Etienne Wesley Fofana in prestito con diritto di riscatto. Il 19enne francese piace anche a molti club di Premier League (il Leicester è andato ripetutamente all'assalto in queste settimane), ma i rossoneri sono determinati e lo considerano un grande investimento in prospettiva. Le alternative? Oltre al 27enne Nastasic (che può arrivare in prestito con riscatto dallo Schalke 04) emerge la pista Takehiro Tomiyasu: il giapponese classe '98 del Bologna è ambidestro, giocatore versatile (può giocare anche terzino o mediano davanti alla difesa) e non incedibile, ma serve un'offerta attorno ai 25 milioni.