Paralimpiadi Tokyio, il nuoto va in gol con la Cannoleria siciliana

Una “colazione solidale” è l’adunata lanciata ai propri clienti e a tutti i romani da La Cannoleria Siciliana, invitandoli nei giorni 18, 19 e 20 giugno ad effettuare presso i propri punti vendita il pasto più importante della giornata.

Con il claim “la tua buona colAZIONE” “La Cannoleria” sostiene il primo Campionato Italiano di pallanuoto paralimpica, che si svolge a Roma dal 18 al 20 giugno, devolvendo in questi giorni alla FINP, Federazione Italiana di Nuoto Paralimpico il 15% di ogni scontrino battuto tra le 7,00 e le 11,00 della mattina.

L’obiettivo è che il campionato sia il primo di una lunga serie, permettendo così a sempre più ragazzi con difficoltà motorie di avvicinarsi a questo sport.

Lo sport, come il cibo, è un potente motore di aggregazione tra individui ma anche di motivazione e soddisfazioni personali.

"Amo le sfide complesse, quelle in cui devi mettere tutto quello che hai e a volte anche quello che non hai per raggiungere un obiettivo” spiega Yousef Sharafi, CEO de La Cannoleria Siciliana.

“L’'impresa a volte è così, per crescere partendo dal basso devi unire volontà, fantasia e perseveranza, che secondo me sono le caratteristiche che accomunano chi fa sport con chi fa impresa. Ecco perché sostengo i giovani campioni della pallanuoto paralimpica” torna a sottolineare Sharafi e aggiunge “la loro non è certamente una sfida qualsiasi. Da qui l'idea di organizzare in tutti i nostri punti vendita una raccolta fondi, soprattutto per far conoscere a Roma questo sport che, lo speriamo e ci crediamo, darà alle prossime Paraolimpiadi grandi soddisfazioni agli italiani".