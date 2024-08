Parigi 2024, boxe: Khelif vince (medaglia sicura). Saluto militare e poi scoppia in lacrime. "Questione di dignità e onore per ogni donna"

Parigi 2024, Imane Khelif vince (medaglia sicura). Saluto militare, poi scoppia in lacrime. "Questione di dignità e onore per ogni donna"

Imane Khelif ha vinto una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Resta solo di capire di che colore sarà e quale gradino del podio dovrà salire. La pugile algerina ha sconfitto ai punti (5-0) la campionessa ungherese Anna Luca Hamori qualificandosi per le semifinali di pugilato nella categoria 66 kg del torneo olimpico di Parigi 2024.

Al termine delle tre riprese nei quarti di finale del torneo olimpico, Imane Khelif - reduce dalle polemiche legate al match vinto sull'azzurra Angela Carini che si è ritirata nel corso del primo round (dopo 47 secondi) - conquisterà almeno il bronzo non essendo prevista nel programma olimpico la finale per il terzo e quarto posto.



A fine incontro il saluto militare, poi la corsa verso il suo allenatore e il pianto liberatorio. La pugile algerina è scoppiata in lacrime: "È una questione di dignità e onore per ogni donna".

"Tutto il popolo arabo mi conosce da anni - ha aggiunto Imane Khelif - Per anni ho fatto boxe nelle competizioni della federazione internazionale, loro sono stati ingiusti con me. Ma io ho Dio. Sono molto orgogliosa di portare una medaglia per il mio Paese qui a Parigi. Ho lavorato molto duramente per essere qui".





"Desidero augurare buona fortuna alla mia avversaria (Imane Khelif, ndr) e alle altre concorrenti per le finali. Ringrazio il mio coach e la squadra ungherese, la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno supportato", le parole dell'ungherese Hamori, sconfitta dall'algerina. "Penso sia stato un buon match, sono molto orgogliosa di come ho combattuto e sono riconoscente di essere qui. È stato un buon torneo per me, questo era il mio sogno e sono molto felice".