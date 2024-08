Parigi 2024: chi sono le Farfalle che hanno vinto la medaglia? C'è la figlia di un ex Inter

Parigi 2024: chi sono le Farfalle che hanno vinto la medaglia alle Olimpiadi

Le Farfalle conquistano il bronzo nella finale all-around a squadre anche ai Giochi olimpici di Parigi 2024.

A salire sul podio sono Martina Centofanti (classe 1998, figlia di Felice, ex giocatore di serie A anche con la maglia dell'Inter, 5 ori mondiali e uno Europeo dal 2014), Agnese Duranti (nata a Spoleto, classe 2000, capitana juniores, in nazionale dal 2017, Alessia Maurelli (capitana, classe '96, quarta a Rio 2016 e 137 medaglie in gagre internazionali), Daniela Mogurean (nata nel 2001 in Moldavia, già bronzo con le Farfalle a Tokyo 2020) e Laura Paris (figlia del campione del mondo di ciclismo su pista Federico, dal 2022 a oggi due ori e un argento ai mondiali tra i tanti titoli conquistati).

Per la ritmica azzurra è il secondo podio a Parigi 2024 dopo il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale individuale. Per l’Italia nella gara a squadre della ritmica si tratta della quarta medaglia olimpica, dopo l’argento di Atene 2004, il bronzo di Londra 2012 e il bronzo di Tokyo 2020.

Parigi 2024, Farfalle di bronzo sulle note di Ennio Morricone

L'esibizione delle atlete italiane nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 è avvenuta con L’estasi dell’oro di Ennio Morricone, colonna sonora del film spaghetti western "Il buono, il brutto e il cattivo".

Le quattro campionesse azzurre ottengono 68.10 punti (36.10 nella rotazione con i cinque cerchi, e 32 in quella con i tre nastri e le due palle), e sono dietro alla Cina, che chiude con 69.80 e Israele, che invece stupisce nell'ultimo esercizio e fa 68.85. Ai gradini del podio la Bulgaria con 67.80, mentre l'Ucraina chiude settima con 67.50.

Parigi 2024, Farfalle di bronzo, gli altri successi delle ragazze italiane

Martina Centofanti, bronzo a Tokyo (Concorso generale) e bronzo a Parigi

Alessia Maurelli, bronzo a Tokyo (Concorso generale) e bronzo a Parigi

Agnese Duranti, bronzo a Tokyo (Concorso generale) e bronzo a Parigi

Daniela Mogurean, bronzo a Tokyo (Concorso generale) e bronzo a Parigi

Laura Paris, bronzo a Parigi