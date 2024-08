Parigi 2024, Imane Khelif e il pericolo della cultura Woke: ma non si può ignorare il giudizio dell'Iba. Commento

A fronte dell'articolo pubblicato su Affaritaliani.it: "Parigi 2024, Khelif: "Nata donna, vissuto da donna, gareggiato da donna. Il mio onore ora è salvo""

riceviamo e pubblichiamo il seguente commento.

Gentile Sig. Perrino,

mi permetto di scriverle per fare una riflessione rigorosamente giornalistica sulla notizia pubblicata oggi sul pugile algerino Imane Khelif.

Su questo credo sia importante, in onore della correttezza del nostro mestiere giornalistico, e visto che c'è grande disgusto nella comunità sportiva per la mancanza di test di sesso sugli atleti partecipanti, in questi tempi dove l'informazione sul sesso nei documenti possono non corrispondere alla realtà, offrire anche l'informazione dettagliata per l'IBA che è stata distorta dal movimento politico Woke.

Come sa, nel nostro mestiere, se c’è controversia o, come in questo caso, una manipolazione di tipo politica dal mainstream, entrambe le posizioni devono essere proposte in modo equilibrato.

Su questo considero che nel vostro articolo dovrebbero essere contenute l'informazione che ha dato l’ente internazionale del box (IBA) sul sesso di entrambi i pugili. Che attraverso l'analisi del loro DNA, mappa cromosomica, ha stabilito due anni fa che sono uomini (XY).

So che condivide la mia preoccupazione per la verità e per questo mi sono permesso di scriverle. Il Diktat Woke sta facendo molti danni alla società (questo caso ne è la prova) e anche al nostro

mestiere e dobbiamo essere particolarmente attenti.



Qui si trova la fonte informativa del caso: https://www.iba.sport/news/statement-made-by-the-international-boxing-association-regarding-athletes-disqualifications-in-world-boxing-championships-2023/?fbclid=IwY2xjawEdSG1leHRuA2FlbQIxMQABHXEdVVSNEEor82OeysdLqhUb6xdtl24MOq34DfVJaWUKBGBTS5Hes7n5Mg_aem_Ld-HxiymIK_4DLcl2-uGTA



La saluto con la solita stima da un altro Mare.

* Giornalista, Agenda Cultural Bahía Blanca