Parigi 2024, Stano-Palmisano al 6° posto nella staffetta di marcia. L’azzurra: “Ho preso il Covid"

"Ho preso il Covid, abbiamo tenuto tutti all’oscuro, sono stata monitorata e isolata per non contagiare i compagni. Sapevo della mancanza di forza ma stavo meglio del 1° agosto, il giorno della 20 km. Mi sono detta diamo il massimo tanto peggio di così. La prima parte sono andata anche bene. Nella seconda ho accusato la condizione ma so di aver dato tutto". Così Antonella Palmisano, al microfono di Rai Sport, dopo il sesto posto nella staffetta mista di marcia alle Olimpiadi di Parigi.

Condizioni fisiche non al meglio anche per il compagno di gara Massimo Stano: "Nella prima frazione non avevo particolare fastidio alla caviglia, ma avevo paura. Poi i fisioterapisti mi hanno detto di stare tranquillo, e ho spinto nella seconda frazione. Ho dato il massimo, come ci siamo detti con Antonella a inizio gara. Non possiamo rimproverarci nulla. Al posto di Ita potevamo scrivere zoppi sulla maglia".

Parigi 2024: atletica, Stano e Palmisano sesti in staffetta mista di marcia, oro alla Spagna

Massimo Stano e Antonella Palmisano chiudono al sesto posto la staffetta mista di marcia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. I due azzurri, entrambi oro nella 20 km di marcia a Tokyo 2020, completano i 42 km della gara con il tempo di 2h53'52". Medaglia d'oro alla Spagna, trionfatrice in 2h50'31", davanti a Ecuador (2h51'22") e Australia (2h51'38"). Gli azzurri sono in terza posizione fino all'ultimo cambio ma Palmisano crolla nel finale pagando a caro prezzo la febbre che l'ha colpita nei giorni scorsi.