Paul Pogba fa il tifo per Gaza: invoca Allah con un post che fa discutere

Pogba come Mohammed Alì: “Il Corano mi ha detto come affrontare le mie giornate"

“Che Allah protegga il popolo di Gaza”. Paul Pogba torna a far discutere, ma questa volta non è a proposito del suo infortunio e del tempo di attesa necessario per rivederlo con la maglia della Juventus, dopo sei anni al Manchester United.

Il francese, fiore all'occhiello del calciomercato bianconero, prende posizione sui bombardamenti in Palestina, accompagnando le foto di alcuni bambini con una denuncia: “Bambini uccisi. Nessuna notizia. Ma siete umani?”.

Il riferimento è ai recenti 16 decessi tra minorenni, il più piccolo di 4 anni, per i quali Pogba invoca Allah. Il giocatore juventuno è di religione islamica e ha come punto di riferimento il mitico pugile Mohammed Alì: “Il Corano mi ha detto come affrontare le mie giornate, Ali è come me, un uomo che si è convertito per capire la sua storia”.