Pedofilia, scandalo in Premier League: arrestato giocatore dell'Everton

Pedofilia, il caso scuote la Premier League: giocatore dell'Everton arrestato per presunti reati su minore. L'accusato ha 31 anni e gioca in pianta stabile nella sua Nazionale

La Premier League trema difronte a uno scandalo che potrebbe allargarsi ulteriormente e mettere a serio rischio l'immagine della massima serie inglese di calcio, Venerdì sera nella contea della Grande Manchester un giocatore dell'Everton sarebbe stato arrestato con l'accusa di pedofilia. Data la garavità della situazione non è stato rivelato il nome del calciatore, che avrebbe 31 anni e sarebbe sposato. Non solo, si tratterebbe di un esponente di spicco della propria Nazionale e un giocatore di livello internazionale che nella sua carriera è stato protagonista di trasferimenti milionari.

In via precauzionale, l'Everton ha sospeso il giocatore arrestato per pedofilia dagli allenamenti in attesa di ulteriori indagi da parte della polizia, senza fare il nome dell'accusato né fornire ulteriori dettagli sul caso: "Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento".

Da una fonte interna della polizia è emerso che nella perquisizione dell'abitazione del giocatore arrestato sarebbeo stati rinvenuti "diversi oggetti sono stati sequestrati, e che l'uomo è stato interrogato in relazione a reati molto gravi" commessi nei confronti di un minore. I media inglesi inoltre riportano che il giocatore dopo il primo interrogatorio sarebbe stato rilasciato su cauzione.