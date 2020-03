Petagna e la figlia di Mihajlovic amore? Flirt? Amici? LE PAROLE DI VIKTORIJA

Petagna e Viktorija Mihajlovic amore? Flirt? Amici?

Viktorija Mihajlovic e Andrea Petagna sono al centro dei rumors di gossip. La figlia di Sinisa e l'attaccante della Spal (che a giugno passerà al Napoli) sono stati paparazzati da Chi insieme in centro a Milano.

Viktorija Mihajlovic: "Petagna? Per ora siamo amici"

Amore, flirt o solo amici? Viktorija Mihajlovic (che insieme alla sorella Virginia, 21 anni, ha partecipato all'Isola dei Famosi 2019) spiega: "Al momento ci stiamo frequentando come amici, in futuro chissà”.

Viktorija Mihajlovic (che su Instagram conta quasi 100mila follower) è single, così come Andrea Petagna: il 24enne attaccante della Spal in passato ha avuto una relazione con la sexy modella brasiliana Michelly Sander.

Come si suol dire: se son rose fioriranno...