Pio e Amedeo in perizoma ballano davanti a Neymar: Emigratis, che gol! Foto-Video

Pio e Amedeo, Emigratis va in gol con Neymar: ballano la samba in reggiseno e perizoma

Pio e Amedeo show. Anzi, Pio e Amedeo in gol. Il viaggio di Emigratis - La resa dei conti (che arriva dopo il trionfo di pubblico e critica di "Felicissima Sera") è partito col botto con la prima puntata andata in onda mercoledì 28 in prime time su Canale 5: il duo comico campione degli ascolti tv ha preso decisamente in contropiede Neymar.

Vi lasciamo con quest’immagine agghiacciante 🥶



Il viaggio di #Emigratis torna mercoledì prossimo… ma il disagio continua sui nostri social! #LaResaDeiConti pic.twitter.com/6q2Oj3AtJk — Emigratis (@Emigratis__) September 28, 2022

Gli "scrocconi" più famosi d'Italia si sono presentati vestiti come due ballerine di samba del Carnevale di Rio: reggiseno, perizoma e... Ecco Pio e Amedeo che ballano davanti al fuoriclasse brasiliano del Psg. Neymar li guarda divertito e alla lunga fatica a trattenere le risate. Uno spettacolo.

Pio e Amedeo vanno in gol: Neymar, Ronaldinho e le stelle dello sport ospiti a Emigratis

Neymar non è l'unica stella dello sport protagonista di questa edizione di Emigratis - La resa dei conti (quattro puntate complessive in onda in prima serata su Canale 5) che racconta il viaggio di Pio e Amedeo per il mondo (Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi): nel primo appuntamento si sono visti Ronaldinho a Sebastien Frey, passando per Marco Verratti, Ander Herrera oltre la leggenda della boxe mondiale Mike Tyson (presente in tutte le quattro puntate). E sono in arrivo Antonio Conte, Gigio Donnarumma...